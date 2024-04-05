За оцінками НАТО, удари українських дронів вивели з ладу мінімум 10% нафтопереробної інфраструктури Росії.

Про це повідомив посадовець Альянсу журналістам на умовах анонімності, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

Співрозмовник зазначив, що в березні Росія помітно збільшила імпорт бензину з Білорусі та запровадила шестимісячну заборону на його експорт, щоб стабілізувати внутрішні ціни. Також Москва не виключає збільшення експорту сирої нафти, оскільки не може переробляти її в достатніх кількостях.

"Удари, ймовірно, вивели з ладу понад 10% російських нафтопереробних потужностей, а можливо, й понад 15%. І, залежно від масштабу пошкоджень, ремонт може зайняти значний час і вимагати значних витрат", – додав посадовець НАТО.

Він також звернув увагу на те, що деякі удари українських безпілотників здійснювались на відстані понад 1000 кілометрів, що підкреслює масштаб атак.

"Гадаю, що в подальшому все менше й менше таких об'єктів російської енергетичної інфраструктури будуть захищені від потенційних ударів, а на російську економіку в цій сфері чинитиметься все більший і більший вплив", – підсумував співрозмовник.