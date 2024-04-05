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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс слова про єдність і солідарність з Україною без значних постачань зброї і гарантій безпеки перетворюються на цинізм.

Про це литовський міністр написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс переконаний, що Заходу необхідно допомогти Україні здобути перемогу над Росією.

"Гарні історії не виграють війни. Без значних поставок зброї та реальних гарантій безпеки славетний наратив про єдність і солідарність з Україною слабшає і швидко наближається до цинізму", – підкреслив він.

За словами очільника МЗС Литви, заспокійливі історії  можуть допомогти виграти вибори, але якщо вони неправдиві, "вони знерухомлюють нас, заважають нам діяти, поки українці продовжують гинути за нас".

"Українці творили дива і неодноразово ставили "експертів" у незручне становище. Ми мали б бути вдячні за такого союзника, але замість того, щоб допомогти їм перемогти, ми просимо їх воювати зі зв'язаною за спиною рукою", – додав Ландсбергіс.

Він попереджає, що Європа перебуває у великій небезпеці, оскільки Росія "надихнулася умиротворенням".

"Фактом залишається те, що будь-що, окрім повного відновлення суверенітету та безпеки України, заохочуватиме Путіна та світових тиранів продовжувати діяти, перетинати кордони, ґвалтувати та вбивати заради досягнення своїх цілей", – додав він.

Глава МЗС вказав, що єдиний шлях для Заходу –  змінити курс, стати серйозними і допомогти Україні досягти повної перемоги.
ForUm

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