Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, але громадяни самі вирішуватимуть, користуватися ним чи ні.

Про це заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла в ефірі національного телемарафону в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

"Кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки".

Заступниця міністра зазначила, що електронний кабінет дасть можливість військовозобов'язаним надати свої дані в будь-якій зручній для них локації або побачити дані про себе, що містяться в реєстрі, водночас не звертаючись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) особисто.

Черногоренко додала, що в електронному реєстрі військовозобов'язаних містяться тільки ті дані громадян, які прописані в законі й можуть сприяти зменшенню кількості помилок при військовому обліку. При цьому кожен може подати через електронний інтерфейс ті дані, які вважає за потрібне.

У Міноборони планують запустити електронний кабінет військовозобов'язаного вже цього літа.