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Унаслідок атаки безпілотників на завод із виробництва "шахедів" у Єлабузі в російському Татарстані є значні руйнування, такі "радощі" триватимуть, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Почнемо з того, що ми не підтверджуємо і не спростовуємо щодо того хто, чим бив. Усі бачили, що хороші летальні об'єкти долетіли того чудового дня по кількох військових об'єктах на території окупованого Росією Татарстану", - сказав Юсов в ефірі телемарафону в четвер.

Він наголосив, що йдеться саме про військові об'єкти. За попередньою інформацією, як зазначили в ГУР, уражено підприємство зі складання "Шахедів", "які на Росії чомусь називають "Геранню".

"Там є значні руйнування виробничих потужностей. І ускладнено продовження роботи підприємства. Це хороші результати. Ми всі цьому пораділи. Я думаю, що такі радості будуть і в майбутньому, і радіус їх також збільшуватиметься", - заявив Юсов.
ForUm

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