Підтримка України та рішучість кожної країни НАТО допомагати українцям залишаються твердими, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми щойно закінчили засідання за участю всіх союзників по НАТО і міністра закордонних справ Кулеби, і я думаю, можна з упевненістю сказати, що підтримка України, рішучість кожної країни, представленої тут, у НАТО, залишаються твердими. Ми зробимо все, що в наших силах; союзники зроблять усе, що в їхніх силах, для забезпечення того, щоб в України було все необхідне, щоб і далі протистояти агресії Росії проти України, агресії, яка поглиблюється щодня", - сказав Блінкен перед початком переговорів із главою МЗС України Дмитром Кулебою в Брюсселі.

Блінкен зазначив, що в березні "тисячі ракет, снарядів було випущено по українцях, по містах і селищах України, по її електромережах - і це триває".

Він наголосив, що "боротьба, яку веде Україна, - це не тільки боротьба України; це боротьба кожного".

"Якби Росія якимсь чином досягла успіху в Україні, якби ми не продовжували підтримувати Україну, ми дали би послання потенційним агресорам усюди: вам це теж може зійти з рук", - зазначив держсекретар.

Також Блінкен зазначив, що вкрай важливо, щоб Конгрес просунувся далі в питанні про додаткову допомогу Україні.

"Це в інтересах не лише України, а й у наших власних. І ми маємо десятки союзників, які вважають так само, як і ми, і які сповна беруть на себе свою частку тягаря", - сказав він.

Блінкен наголосив, що Україна щодня бореться за дотримання принципів, на які зазіхає Росія і які є важливими для Сполучених Штатів і для всіх країн НАТО.