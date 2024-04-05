Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час переговорів із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом наголосив на нагальності постачання в Україну більшої кількості батарей Patriot.

"Під час нашої зустрічі я подякував генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за його невтомну роботу із забезпечення своєчасної та системної підтримки України", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Міністр також у розмові наголосив на невідкладності постачання в Україну більшої кількості батарей Patriot для захисту наших людей, енергетичної системи та економіки від російського повітряного терору.

"Я вдячний генеральному секретарю за його готовність сприяти зусиллям зі зміцнення повітряного щита України", - зазначив Кулеба.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що союзники, розуміючи терміновість надання Україні військової допомоги для відсічі російській агресії, перевірять, що вони ще можуть зробити невідкладно, щоб поставити Україні засоби ППО, зокрема системи Рatriot.

Про це Столтенберг сказав у четвер у Брюсселі на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, в рамках якої відбулося засідання Ради Україна-НАТО. "Союзники розуміють терміновість і невідкладність активізації дій, зокрема в питанні протиповітряної оборони. Тому союзники тепер повернуться і перевірять свої запаси, подивляться, чи є якісь способи для того, щоб вони змогли надати більше систем (ППО). Я не конкретизуватиму, перш ніж вони зможуть завершити цю роботу", - повідомив генсек НАТО.

За його словами, під час засідання Ради Україна-НАТО міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проінформував союзників про короткострокові та довгострокові потреби України та про перебіг її реформ. "Ситуація на полі бою залишається серйозною. Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, більше боєприпасів і більше допомоги. Я вітаю, що останніми днями союзники зробили нові важливі заяви про надання подальшої допомоги. Це майже 600 млн євро Німеччини на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів, як і 10 тис. дронів Великої Британії, більше ракет і бронетехніки Франції та новий пакет допомоги Фінляндії на суму 188 млн євро. Але нам потрібно зробити ще більше. Ми повинні поставити нашу підтримку на ще більш тверду і тривалу основу", - деталізував Столтенберг.

Генсек переконаний, що "принципово НАТО має зробити дві речі: спершу потрібно мобілізувати більше підтримки найближчими днями й тижнями - це термінові потреби, щодо яких союзники вже активізувалися... Але потім нам також потрібно гарантувати, що ми зможемо створити міцнішу та передбачуванішу структуру для довгострокової підтримки, щоб це могло тривати на передбачуваній основі, менше залежати від добровільних короткотермінових оголошень, більше залежати від довготермінових узгоджених передбачуваних зобов'язань".