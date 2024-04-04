Розслідування НАБУ і САП корупційної схеми в Укрзалізниці та нібито причетність до неї Артема Шила має багато доказових і юридичних нестиковок, які ймовірно призведуть до розвалу всієї справи у суді.

Про це йде мова у статті УНН. Журналісти з допомогою юристів проаналізували доказову базу, озвучену НАБУ на відкритому засіданні суду, де Шилу обирався запобіжних захід.

«Правники звернули увагу на деякі нюанси, що свідчать: справа має сумнівні перспективи. По-перше, НАБУ не надало незалежної експертизи завданих збитків. Так, публічно вони озвучують гарні цифри, але ці «збитки» визначені самим НАБУ, а воно є зацікавленим органом розслідування», - йдеться у статті.

Також у наданих суду матеріалах були відсутні прямі докази – переписки чи спілкування самого Шила. А вся лінія обвинувачення базується на провокативних розмовах підставного агента, який сам називає прізвища високопосадовців.

«Схоже на те, що набушники хотіли дуже швидко «організувати» закриття Шила, тож часу на експертизи не мали… Тож цілком можливо, що ця справа розвалиться у суді так само швидко, як і була сформована», – сказано у статті.

Окрім того, журналісти розповіли про окремі результати Шила під час роботи в СБУ, коли він очолював Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.

Виявилося, що саме він був автором ідеї знищувати російські НПЗ далекобійними дронами, щоб руйнувати економіку РФ. Джерела видання стверджують, що Шило контактував із виробниками дронів і координував ці спецоперації СБУ з представниками інших Сил оборони.

Також він відомий тим, що заважав російському гральному бізнесу працювати в Україні, і запровадженням санкцій до російського бізнесу в Україні. Причому, за даними ЗМІ, сумарна вартість стягнутих у дохід держави активів і майна російських олігархів, сягнула 23 млрд. грн.

Як зазначає видання, підрозділ Шила вів розслідування щодо олігархів Валерія Коломойського і Дмитра Фірташа, в результаті чого їм було оголошено про підозри. Також звинувачення у державній зраді отримали нардепи колишнього ОПЗЖ Нестор Шуфрич і Олександр Пономарьов.