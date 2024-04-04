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Від початку 2024 року за програмою "єОселя" українці взяли кредити на придбання майже 2 300 квартир та 50 приватних будинків на загальну суму у майже 4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що загальна сума виданих іпотечних кредитів за 2024 рік - майже 4 млрд грн. Крім того, 25% кредитів було видано на купівлю житла першого продажу. 

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, 2 300 українських родин придбають квартири, 50 родин - приватні будинки. Третина з них взяли кредити за умовами масової іпотеки - під 7%, що є доступною для всіх українців, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. 

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 234 кредити на 388 млн грн, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 110 військовослужбовців та силовиків, 16 педагогів, 23 медики та 10 науковців;
  • кредити під 7% отримали 61 українець без власного житла, 4 ВПО та 10 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (160 кредитів) та у забудовника (56). Також 18 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області - 62;
  • міста Києва - 39;
  • Львівської області - 21;
  • Одеської області - 17;
  • Івано-Франківської області - 16.

Загалом від початку дії програми кредити вже отримали 8 670 родин на 13,3 млрд грн. 
ForUm

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