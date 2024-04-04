Головне управління розвідки Міноборони України поінформувало про кількість у росіян винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.

Так, за наявними даними, станом на березень 2024 року у складі Повітряно-космічних сил ЗС РФ перебувають:

близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35,

понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34,

7 літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Зазначається, що три А-50У перебувають на ремонтні та модернізації: два на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва", один – на аеродромі в Ульяновську, авіабудівний завод "Авіастар".