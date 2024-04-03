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Сестру бізнесмена Олега Бахматюка Наталію Василюк дозволили затримати і доставити до суду.

Про це свідчить інформація в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Сестра Бахматюка обвинувачується у вчиненні злочинів за ст.191 ч.5, ст.209 ч.3 Кримінального кодексу України.

Вона переховується від органів влади з 2019 року та розшукується Національним антикорупційним бюро.

При цьому, в базі МВС відсутня інформація про те, чи обрано щодо неї заочний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 
ForUm

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