Пожалуй, у каждого из нас рано или поздно возникает мысль о покупке нового телефона. Но задумывались ли вы о переходе на современный флипфон? Хотя складные гаджеты могут показаться необычными, они обеспечивают три преимущества, которые определенно стоят внимания.

Создание контента и камеры

Современные флипфоны — настоящая находка для любителей мобильной съемки. Представьте, вы можете записывать видео в 4K-качестве, используя основные камеры телефона, и при этом видеть себя на внешнем экране. Забудьте о некачественных селфи с фронтальной камеры — складной гаджет позволяет делать автопортреты на основной модуль, который обеспечивает гораздо более высокую детализацию. Немаловажно и то, что при съемке другого человека вы можете включить предпросмотр кадра на внешнем экране, чтобы ваш собеседник видел себя. А по качеству фото и видео флипфоны не уступают более дорогим флагманским моделям, особенно при съемке днем и на улице. Так что если вы подбираете мобильный телефон в Запорожье для создания контента, стоит рассмотреть складное устройство.

Удобство и компактность

Одним из главных плюсов флипфонов считаются их компактные размеры. Благодаря складной конструкции они помещаются практически в любом кармане, при этом сохраняя большой экран. Кроме того, внешний дисплей позволяет взаимодействовать с телефоном, не открывая его:

быстро просмотреть уведомления; проверить погоду; управлять воспроизведением музыки; настроить таймер.

Это особенно удобно, когда нужно быстро ответить на сообщение, проверить почту или совершить звонок — просто достаешь телефон и сразу приступаешь к делу, без лишних отвлечений. Благодаря гибкой конструкции флипфоны также удобны для видеозвонков — их можно просто поставить на стол, без необходимости в дополнительных аксессуарах. А режим Flex Mode позволяет приложениям адаптировать интерфейс, разделяя экран на две части для одновременного отображения разного контента.

Развеиваем сомнения по поводу флипфонов

Конечно, у многих возникают вопросы касательно надежности и практичности флипфонов. Но современные модели уже далеко ушли от своих предшественников. Если изучить характеристики гаджетов на сайте АЛЛО, то увидим, что большинство из моделей защищены от воды по стандарту IPX8. Кроме того:

механизм складывания протестирован на 200 тысяч циклов открытия/закрытия; ощущение хрупкости присуще любому флагману, поэтому важно использовать защитный чехол; шарнирная складка на экране незаметна при повседневном использовании; по нагреву и автономности флипфоны сравнимы с обычными флагманскими смартфонами.

В итоге складные модели предлагают по-настоящему новый формат смартфонов, который сочетает удобство, компактность и расширенные возможности для съемки. Так что, если вы давно хотели попробовать что-то новое, присмотритесь к флипфонам — возможно, это именно то, что вам нужно.