В адміністрації президента США Джо Байдена прокоментували заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона стосовно того, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

На питання журналістів, чи підпише президент такий законопроєкт, якщо це виявиться єдиним способом ухвалити рішення про допомогу Україні, речниця Білого дому закликала спікера Палати представників просувати схвалений Сенатом проєкт про допомогу Києву.

"Ми висловилися дуже чітко. Ми вважаємо, що якщо спікер поставить на голосування додаток про національну безпеку – очевидно, що він включає Україну, гуманітарну допомогу, Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон – ми вважаємо, і це факт, що він отримає більшість двопартійної підтримки в залі засідань Палати представників", – підкреслила вона.

Карін Жан-П’єр також нагадала, що пакет з допомогою Україні отримав голоси 70 сенаторів проти 29, що є підтвердженням його двопартійної підтримки.

"І це те, як ми вважаємо, це має просуватися. Я просто не буду вдаватися в гіпотези", – зазначила вона.