У лютому середня зарплата у державних органів центрального рівня збільшилася до 43 тис. гривень, середній посадовий оклад - до 25 тис. гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів, передають Українськi Новини.

"У лютому, порівняно із січнем 2024 року, середня зарплата серед державних органів центрального рівня, які подали дані через автоматизовану інформаційну систему онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету (АІС "ГРК-ВЕБ"), збільшилася до 43 тис. грн із 38 тис. грн, а середній посадовий оклад для цих органів збільшився з 22 до 25 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що змінилися середні зарплати для працівників деяких рівнів посад. Так, наприклад, спеціалісти фахового рівня, які працюють у державних органах центрального рівня та перейшли на нову систему оплати праці, у середньому отримували на 4,2 тис. гривень більше ніж у січні цього року.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев зазначив, що Мінфін публікує щомісячні дані про оплату праці у державних органах. За його словами, порівняно з січнем у лютому майже всі органи перейшли на нову, грейдову систему оплати праці.

"Варто зауважити, що порівняно з січнем у лютому майже всі органи перейшли на нову, грейдову систему оплати праці. Тому простежується ріст середнього рівня оплати праці. Звертаємо увагу, що на рівень середньої заробітної плати впливають такі одноразові виплати як компенсація за невикористану відпустку, допомога на оздоровлення, вихідна допомога при звільненні тощо", ‒ сказав він.

За даними Мінфіну, у лютому серед державних органів найбільша середня зарплата була у працівниців Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 86 тис. гривен, у Міністерстві у справах веретанів – 69,9 тис. гривен, Антимонопольного комітету – 65,9 тис. гривень.