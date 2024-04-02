також у роздiлiСуспiльство
КМІС: 35% українців вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсів
В лютому середня зарплата чиновників збільшилась до 43 тис. грн
Терехов: Необхідності евакуації з Харкова немає
Євлаш: Окупанти мають дуже багато керованих авіаційних бомб вагою 1500 кг
В Україні можуть заборонити TikTok
Дефіциту електроенергії сьогодні немає
Журналіст Ніколов прагне уникнути мобілізації завдяки міжнародній премії – ЗМІ
Сирський: Про мобілізацію 500 тис резервістів зараз не йдеться
ЗМІ: В Україні модернізували ракети "Нептун"
Всі обмежено придатні повинні повторно пройти медогляд
Кабмін: Україна не потребує мобілізаціїї 500 тисяч осіб
Данілов: Немає жодного дня, щоб у нас не було допомоги від наших партнерів
Шмигаль пояснив, де планує брати гроші на збільшені виплати за народження дитини
В Міноборони пропонують створити резерви на випадок нового нападу РФ
Кількість прикордонників можуть збільшити на 15 тисяч
Міноборони створює нову систему військової медицини
Наталія Холоденко відвідала дітей-сиріт у Туреччині в рамках проєкту «Дитинство без війни»
«В Росії дуже сильний бокс був і буде». Тренер збірної України з боксу зізнавався у любові до Росії

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про збільшення випадків шахрайських дій, замаскованих під грошову допомогу від міжнародних донорів.

"Зокрема, шахраї поширюють фейкові посилання на реєстрацію грошової допомоги від Міжнародної організації з міграції ООН. У зв'язку з цим МОМ наголошує, що ніколи не використовує гугл-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві наголошують, що не потрібно вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах та переходити за посиланнями з ненадійних джерел.

Зокрема, у Мінреінтеграції закликають ніколи не надавати таку інформацію: тризначний номер на зворотному боці картки (CVV/CVC-код); пін-код картки; логін і пароль для інтернет-банкінгу; коди (одноразові паролі) банку та від мобільних операторів.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0