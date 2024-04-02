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Антикорупційні органи України викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, інформують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили організовану групу, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні зазначено, що організовану групу (ОГ) було створено 2021 року для контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

"Протягом червня - грудня 2022 року керівник ОГ через підконтрольних посадових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання заздалегідь визначеної компанії постачальником силових трансформаторів", - наголошують у прокуратурі.

Таким чином, згідно з повідомленням, постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю, а як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі з вигіднішими ціновими умовами було використано лист "Щодо загроз державній безпеці".

У САП зазначають, що при цьому керівник організованої групи "навмисно проігнорував громадянство контролера компанії, що "виграла" тендер, та його зв'язки з РФ".

Встановлено, що самі трансформатори закуповувалися через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродавалися "Укрзалізниці" за вдвічі завищеною ціною.

"Як наслідок, "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину", - уточнюється в повідомленні.

У САП інформують, що наразі затримано керівника групи, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

Попередня правова кваліфікація: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як стало відомо, йдеться про ексрадника Офісу президента Артема Шила. Офіційно агентству "Інтерфакс-Україна" цю інформацію не підтверджують.
ForUm

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