також у роздiлiСуспiльство
Євлаш: Окупанти мають дуже багато керованих авіаційних бомб вагою 1500 кг
В Україні можуть заборонити TikTok
Дефіциту електроенергії сьогодні немає
Журналіст Ніколов прагне уникнути мобілізації завдяки міжнародній премії – ЗМІ
Сирський: Про мобілізацію 500 тис резервістів зараз не йдеться
ЗМІ: В Україні модернізували ракети "Нептун"
Всі обмежено придатні повинні повторно пройти медогляд
Кабмін: Україна не потребує мобілізаціїї 500 тисяч осіб
Данілов: Немає жодного дня, щоб у нас не було допомоги від наших партнерів
Шмигаль пояснив, де планує брати гроші на збільшені виплати за народження дитини
В Міноборони пропонують створити резерви на випадок нового нападу РФ
Кількість прикордонників можуть збільшити на 15 тисяч
Міноборони створює нову систему військової медицини
Наталія Холоденко відвідала дітей-сиріт у Туреччині в рамках проєкту «Дитинство без війни»
«В Росії дуже сильний бокс був і буде». Тренер збірної України з боксу зізнавався у любові до Росії
САП виявив крадіжку в АТ "Укрзалізниця" на 117 млн грн
В 3-й штурмовій бригаді розкритикували ідею з "війною для бідних"
В Україні можуть підняти тарифи на газ

Попри постійні обстріли Харкова наразі ні влада, ні військові не бачать необхідності евакуації з міста.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю LIGA.net

"Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті − 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян", - заявив він. 

Терехов додав, що Росія наразі використовує проти Харкова нову зброю − снаряди більшого радіусу дії, але самі окупанти ближче до міста не підійшли.

Переважно росіяни б’ють по Харкову з Бєлгорода та області. Найчастіше використовують С-300. За словами Терехова, ці снаряди долітають до Харкова за 40 секунд. Також окупанти застосовують "Шахеди".

"Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна теж розтрощена. Росія хоче нас залякати, але це неможливо. За два роки ми бачили різні рівні загроз, починаючи з ДРГ у самому Харкові. Були часи, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000. Ситуація для енергетичної галузі дуже важка", - каже мер. 

Водночас Терехов наголосив, що попри це "ніхто не опускає руки".

"У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 000 харків'ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі. Ми переживали й складніші часи – переживемо і ці", − наголосив мер Харкова.

Він також запевнив, що наразі неважливо, що готує ворог, а важливо, як українці даватимуть відсіч.  

"Щодо виснаження Харкова – росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють – люди згуртовані. Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо", − підсумував Терехов.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0