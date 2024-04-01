Попри постійні обстріли Харкова наразі ні влада, ні військові не бачать необхідності евакуації з міста.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю LIGA.net.

"Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті − 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян", - заявив він.

Терехов додав, що Росія наразі використовує проти Харкова нову зброю − снаряди більшого радіусу дії, але самі окупанти ближче до міста не підійшли.

Переважно росіяни б’ють по Харкову з Бєлгорода та області. Найчастіше використовують С-300. За словами Терехова, ці снаряди долітають до Харкова за 40 секунд. Також окупанти застосовують "Шахеди".

"Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна теж розтрощена. Росія хоче нас залякати, але це неможливо. За два роки ми бачили різні рівні загроз, починаючи з ДРГ у самому Харкові. Були часи, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000. Ситуація для енергетичної галузі дуже важка", - каже мер.

Водночас Терехов наголосив, що попри це "ніхто не опускає руки".

"У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 000 харків'ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі. Ми переживали й складніші часи – переживемо і ці", − наголосив мер Харкова.

Він також запевнив, що наразі неважливо, що готує ворог, а важливо, як українці даватимуть відсіч.

"Щодо виснаження Харкова – росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють – люди згуртовані. Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо", − підсумував Терехов.