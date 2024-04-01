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Якщо підтримка Заходу припиниться, Київ знову може стати мішенню для російських сухопутних військ. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Київ був і залишається метою для Путіна, тому що столиця є серцем країни. Але ми набагато краще підготовлені, ніж два роки тому. Якщо Путін прийме це рішення, це буде криваве рішення", — заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також заявив, що для захисту своїх територій Україні потрібно більше зброї. І назвав розмови про переговори та про "заморожування" війни неприйнятними для українців."Це неправильне ставлення. Натомість нам потрібно більше підтримки. Ніяких територій ми Росії не віддамо. Це не може бути компромісом. Нам терміново потрібно більше протиповітряної оборони, більше зенітних ракет!" — наголосив Віталій Кличко.
ForUm

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