Російська армія має дуже багато керованих авіаційних бомб вагою 1500 кг. Цим озброєнням окупанти намагаються виснажити українську протиповітряну оборону. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Таких бомб у Росії багато. Вони намагаються виснажити нашу систему ППО. Основне наше завдання - боротися безпосередньо з носіями, а це саме літаки Су-34 та Су-33", - наголосив він.

За його словами, така бомба може повністю зруйнувати дев'ятиповерховий панельний будинок чи стару "хрущовку". Євлаш наголошує, що для знищення таких літаків потрібна оперативна та тактична майстерність і вміле застосування відповідних комплексів.