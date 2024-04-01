Україна може запровадити санкції проти TikTok через розповсюдження шкідливого контенту, але за умови, що те ж саме зроблять партнери України.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин.

За його словами, першочерговою задачею є не сама заборона, а налагодження контактів з адміністрацією соціальної мережі, щоб контент можна було контролювати. Але якщо партнери запровадять санкції проти цього китайського сервісу, то Україна також може це зробити."Про що, власне, кажуть Штати? Про те, що невідомо, як збираються, невідомо, як обробляються, невідомо, для чого використовуються персональні дані. Вони розуміють, що в постінформаційну добу це ключовий ресурс, ключовий актив людини", — пояснив Юрчишин.Щодо заборони Telegram, то голова Комітету зі свободи слова розказав, що адміністрація соціальної мережі почала реагувати на звернення від СБУ. Так, вже заблоковано 26 каналів. Зокрема, анонімні "Легітимний" та "Резидент", які виправдовували російську агресію в Україні.