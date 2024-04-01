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Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон завив, що після великодніх канікул, що триватимуть до 9 квітня, має намір винести на розгляд законопроєкт про додаткову допомогу Україні, який включатиме "важливі нововведення".

В інтерв'ю програмі "Недільний вечір в Америці з Треєм Гоуді" Джонсон зазначив, що "працював над пакетом заходів і планує представити його на розгляд, коли Палата представників збереться". "Ми представимо новий продукт, але, я думаю, у ньому будуть деякі важливі нововведення", - сказав він.

Як приклад нововведень Джонсон назвав надання Україні кредиту, а також згадав закон про REPO (угода з продажу цінних паперів, що передбачає їх зворотний викуп). Цей закон дає президенту право заарештовувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні для використання проти Росії.

За його словами, "навіть президент Трамп говорив про концепцію позики, де... ми не просто надаємо іноземну допомогу, а встановлюємо з ними такі відносини, за яких вони зможуть повернути їх нам, коли прийде час".

Джонсон вважає можливим також налагодити експорт Сполученими Штатами природного газу, що дасть змогу скоротити доходи Росії від його продажу за кордон.

Водночас Джонсон, з огляду на незначну більшість республіканців у палаті, поскаржився на труднощі, з якими йому доводиться стикатися під час розгляду законопроєкту про додаткову допомогу.

"Якщо ми хочемо вжити однопартійних заходів, мені потрібен буквально кожен член партії", - сказав Джонсон. Водночас, за його словами, "деякі питання повинні вирішуватися обома партіями", і "коли справа доходить до додаткових заходів, ми працюємо над досягненням консенсусу".

У березні Джонсон заявив республіканським колегам із сенату, що буде готовий розробити власний варіант законопроєкту про допомогу Україні, який суттєво відрізнятиметься від пакету допомоги іноземним державам у $95 млрд, схваленого сенатом у лютому.

Він, однак, не уточнив, чи, як і раніше, наполягатиме на тому, щоб пов'язати схвалення допомоги Києву з жорсткою міграційною реформою в США.

Сенат схвалив пакет екстрених витрат на суму $95 млрд у лютому. Пакет включає $60 млрд для допомоги Києву, а також кошти для Ізраїлю, Тайваню і гуманітарної допомоги палестинцям у Газі. Джонсон відмовився розглядати цей пакет, вимагаючи, щоб демократи спочатку підтримали жорсткі реформи в імміграційній політиці США.
ForUm

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