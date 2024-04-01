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Антикорупціонер Юрій Ніколов намагається уникнути мобілізації з допомогою американської премії, яку він отримав у Фонді Німана при Гарвардському університеті. Про отримання такої премії він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначає видання «Закон і бізнес», тим самим Ніколов вчергове посилює сигнал, що він захищений від необхідності служити в армії.

«Це вже не перший випадок, коли топ-дезертири та ухилянти публікують про себе новини чи фото з американського посольства, з американськими чиновниками чи з будь-якими згадками про себе у цьому контексті. Таким чином активісти, котрі ухиляються від військової служби, формують громадський сигнал, показуючи командуванню Збройних Сил України, що їх не можна мобілізовувати до лав армії, що вони — під надійним захистом союзників і партнерів і що роблять щось дуже важливе, що не дозволяє їм йти служити до армії», - пише видання.

Водночас раніше ЗМІ повідомляли, що Ніколов не з’явився в ТЦК для оновлення даних, пояснюючи, що замість армії має доглядати за хворою матір'ю. 

Видання проаналізувало, що інші антикорупціонери, які співпрацюють з міжнародними організаціями, теж ухиляються від армії. 

Так, наприклад, Державне бюро розслідувань розслідує дві кримінальні справи щодо антикорупціонера Віталія Шабуніна, одна з яких – якраз і стосується його ухилення від мобілізації.

Також не служать такі представники громадського сектору, як Орест Рудий, Михайло Жернаков, Олександр Леменов, Олександр Саліженко та інші.

Нагадаємо, раніше ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун звинуватила антикорупціонерів у підсиленні російської пропаганди, яка велася в західних країнах багато років, а зараз заважає отримувати зброю для боротьби з РФ.
ForUm

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