Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що громадянам європейських країн настав час звикнутися з думкою про можливу війну, що насувається, з Росією, конфлікт з якою в доступному для огляду майбутньому не є винятком.

Відповідну заяву Туск зробив журналістам міжнародних ЗМІ, його слова наводитьіталійське видання La Repubblica.

"Ми не переживали такої ситуації з 1945 року. Я знаю, це звучить катастрофічно, особливо для людей молодого покоління, але ми повинні подумки звикнути до настання нової ери — передвоєнної епохи", — сказав Туск.За його словами, зараз найбільше турбує те, що можливий буквально будь-який сценарій.

Глава польського уряду також сказав, що ще 2009 року (він обіймав посаду прем'єра Польщі з 2007 по 2014 рік, — ред.) попереджав про небезпеку, яку становить Росія.

"Тоді люди знизали плечима: звичайно, поляк, русофоб, але тепер у європейських столицях ставлення до цієї проблеми змінюється", — нагадав Туск.

При цьому залишаються винятки, підкреслив Туск. Він розповів, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес попросив не використовувати слово "війна" в офіційних заявах, щоб не провокувати "зайве занепокоєння".