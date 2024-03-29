також у роздiлiПолiтика
Туск радить Європі звикнутися із думкою про війну
Зеленський: Обстріл Канівської та Дністровської ГЕС становить загрозу і для Молдови
Порошенка закликають вигнати з фракції свого соратника за зв’язки з фсб
Держслужбовцям в Україні можуть заборонити користування Telegram
Посли Європейського союзу домовились щодо торговельних заходів для України
Кулеба повідомив, коли в нашому небі будуть F-16
Макрон їде в Бразилію говорити про Україну
В Чехії вважають поточну безпекову ситуацію в світі найгіршою з часів Другої світової
У ВР пояснили подробиці про систему бронювання від мобілізації
Зеленський звільнив Данілова
Польща планує припинити експорт українського зерна з 1 квітня
У Верховній Раді зібрались регулювати Телеграм
США: Теракт у Москві не мав жодного зв’язку з Україною
Ісландія підтримає ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України
Спікер Палати представників Конгресу США планує підняти українське питання після свят
Британці відреагували на враження Україною двох десантних кораблів
Законопроект про мобілізацію містить неконституційні норми – нардеп
Військовий закликав Порошенка-молодшого долучитися до сил ППО, а не ховатися в Лондоні

Створений Військово-Морськими силами Збройних сил України морський коридор через Дунай із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 33,8 млн тонн вантажів, що перевищує показники роботи в рамках "зернової ініціативи", повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) Олександр Кубраков.

"За сім місяців українським коридором було експортовано 33,8 млн тонн товарів. Це перевищує обсяг експорту за рік роботи "зернової ініціативи", - написав він у соціальній мережі X.

Уточнюється, що з портів Великої Одеси було відправлено 1,14 тис. суден до 40 країн світу.

Із 33,8 млн вантажів, перевезених українським морським коридором, 23,1 млн тонн припадало на продукцію українських аграріїв. Водночас за рік роботи "зернової ініціативи" було експортовано 33 млн тонн сільськогосподарської продукції, зазначив Кубраков.

Як повідомлялося, в лютому експорт з України морським коридором сягнув рекордних 8 млн тонн. У середині березня заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков повідомив, що українським морським коридором від початку роботи пройшло понад 1 тис. суден, якими перевезено вже майже 31 млн тонн.

Після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ коридор почав працювати цілодобово.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0