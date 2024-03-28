Порошенко має виключити з фракції «ЄС» нардепа Княжицького, а правоохоронці відкрити провадження за зустрічі з агентом фсб Сівковичем під час війни. Якщо цього не відбудеться, питання виникнуть вже до самого Порошенка. Про це пише політичний експерт Петро Олещук, коментуючи появу в медіа спільних фото нардепа від "Євросолідарності" Княжицького та агента фсб Сівковича.

“Враховуючи, що статус нардепа дозволяє мати доступ до інформації, що становить державну вагу, було б цілком логічним особливо під час війни з росією, правоохоронцям зайнятися нардепом-кумом ефесбешника, а Порошенку виключити його із фракції. Звісно, якщо в них немає спільних інтересів», - пише експерт.

Він не виключає наявність таких інтересів, враховуючи, що співпраці нардепів від Порошенка з фсбшниками передувала торгівля з росією, бізнес з ОРДЛО, спільні справи з Медведчуком та спільні політичні інтереси з путіним.

Своєю заявою політичний експерт Олещук відреагував на фото зустрічей нардепа від фракції «ЄС» Княжицького із підозрюваним за держзраду Володимиром Сівковичем у Туреччині та Австрії вже після початку російсько-української війни.

“Сівкович був відомим колишнім КГБістом та діючим представником фсб і на момент зустрічей з Княжицьким вже ходив під держзрадою і перебував в росії. Навряд його кум Микола Княжицький цього не знав. Більше того, Княжицький ще з початку 2000х працював помічником Сівковича, який потім готував сотні іпсошних операцій, розгін Майдану, мережі «кротів» в Україні та багато іншого. Незважаючи на це, у Сівковича та Княжицького були спільні справи, вони були співзасновниками громадських організацій та разом впливали на українську політику”, - зазначає Олещук.

Олещук також звернув увагу на місце зустрічей соратника Порошенка та фсбшника Сівковича: Туреччина та Австрія. Туреччина є нейтральним майданчиком для зустрічей російських шпигунів з їх агентурою. Натомість, Австрія відома своєю забороною на екстрадицію.

Як відомо, вчора в медіа з’явилася інформація про те, що член фракції Порошенка нардеп Микола Княжицький продовжує підтримувати тісні звʼязки із держзрадником та фсбшником Володимиром Сівковичем, який у 2014 році втік до рф, де працює на російські спецслужби.

Згідно з інформацією, Княжицький і Сівкович продовжили спілкуватися навіть після анексії Криму росією, Ілловайського котла та всіх звірств рф в Україні: нардеп у 2017 році зустрічався разом зі зрадником на курорті в Туреччині, а згодом (як мінімум у 2018-2019 роках) — в Ізраїлі та Австрії.