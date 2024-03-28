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Посли Європейського союзу домовились щодо оновлення та продовження дії так званих автономних заходів торгівлі з Україною.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на бельгійське головування в Раді Євросоюзу у Twitter (X). 

"Посли ЄС погодили новий компроміс щодо продовження торговельних заходів для України, який забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", - йдеться в повідомленні. 

Бельгійське головування додало, що цей компроміс ще має ухвалити Європарламент.

 
ForUm

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