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Україна звернулася до керівництва компанії Telegram із проханням надати інформацію про систему власності. Якщо вона виявиться непрозорою, державним органам можуть заборонити мати акаунти в месенджері.

Відповідну заяву в ефірі національного телемарафону зробив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення запросила у Telegram інформацію про розташування активів компанії.Якщо там не буде виявлено "хвостів" російських і китайських спецслужб, то месенджер можна буде вважати "прозорим".

"Якщо ж вона не покаже систему власності, то отримає статус системи з непрозорою системою власності", — сказав Юрчишин.

Депутат пояснив, що в такому разі Україна не зможе розміщувати свої активи на платформі Telegram.

Це означає, що офіційним представникам влади, міністерствам, відомствам та органам місцевого самоврядування не можна буде мати акаунти в месенджері.

Юрчишин додав, що в разі визнання Telegram "непрозорим" для користувачів месенджера нічого не зміниться."Для користувачів соцмережі, навіть якщо після ухвалення закону Телеграм буде визнано непрозорою мережею, нічого не зміниться. Крім того, що там не буде, умовно кажучи, акаунта ГУР", — сказав він.
ForUm

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