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За графіком, західні винищувачі F-16 повинні з'явитися в небі України в середині літа, наразі все йде за планом, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Спочатку планувалося, що F-16 з'являться в повітрі України в середині літа. Наразі все йде за планом. Але, звичайно, це дуже складне і заплутане питання, тому ніколи не знаєш, як усе може змінитися. Але наразі графік такий. За моєю інформацією, підготовка пілотів проходить добре", - сказав міністр під час онлайн-брифінгу з іноземними ЗМІ, перебуваючи у Варшаві.

Кулеба наголосив на важливій ролі та зусиллях партнерів, які допомагають у проведенні навчання українських пілотів та інженерів.

"Звичайно, буде потрібно ще більше тренувань, не тільки для пілотів, а й для інженерів і технічного персоналу, тому що перехід від літаків радянського типу до літаків західного типу... потребує серйозних змін у всьому, в освіті, логістиці, філософії повітряного бою та багатьох інших елементах", - зазначив міністр.
ForUm

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