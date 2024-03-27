Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок розпочинає триденний візит до Бразилії, де головним питанням його порядку денного буде спроба переконати свого бразильського колегу Лулу да Сілву зайняти позицію щодо війни РФ проти України.

Про це Bloomberg на умовах анонімності повідомили французькі посадовці, пише "Європейська правда"

За словами посадовців, французький лідер робить ставку на те, що його розбіжності з Лулою щодо вторгнення РФ в Україну можна зменшити, хоча Бразилія і вважає, що обидві сторони поділяють провину за війну.

Лула неодноразово відкидав ідею щодо надання зброї Україні, стверджуючи, що стратегія США та ЄС підриває перспективу припинення війни шляхом переговорів.

Позиція Бразилії значною мірою знаходить відгук на так званому Глобальному Півдні, до якого відносять незахідні країни з економікою, що розвивається.

Як стверджують французькі посадовці, Макрон розглядає Бразилію як ключового гравця серед цієї групи країн, особливо з огляду на те, що вона на ротаційній основі головує в G20, до якої входять більшість найбільших економік світу.

Лула, зі свого боку, хоче, щоб Макрон припинив свою опозицію до угоди про вільну торгівлю ЄС з країнами південноамериканським союзу МЕРКОСУР, яка перебуває у підвішеному стані з моменту досягнення політичної угоди в 2019 році.

У матеріалі йдеться, що візит Макрона також є спробою заспокоїти французьких фермерів, які протестують проти дешевого імпорту зокрема з Південної Америки.

Незважаючи на суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.