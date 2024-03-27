Успішне ураження великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський" у бухті окупованого Севастополя протикорабельною ракетою "Нептун" свідчить про нові можливості цього озброєння.

Про це пише портал Defense Express.

Автор матеріалу вважає, що вибір саме ракети "Непутн" по кораблю з великою часткою ймовірності означає, що Україна модернізувала ракету.Першим аспектом є дальність ракети. Згідно з "офіційними" даними, дальність "Нептуна" становить 280 кілометрів. Але її ледве-ледве вистачає для запуску ракети по прямій з берегових позицій без закладання можливостей для маневрування і обходу зон ППО.

При цьому автор матеріалу зазначає, що офіційна назва ракети — Р-360 — натякає на реальну дальність польоту "Нептуна".

Другий, куди більш важливий, аспект — це вибір ракетою цілі під час атаки. Згідно з публічною інформацією, ракета "Нептун" оснащена активною радіолокаційною голівкою самонаведення, яка може розпізнавати й атакувати кораблі, які, умовно, поділені на категорії "маленькі", "середні" і "великі".

Крім того, ракета призначена для ураження кораблів, які перебувають у морі. Це означає значно менші вимоги до системи наведення, на противагу умовам, коли необхідно вразити корабель, що стоїть біля причалу або взагалі в доці.

Слід зазначити, що "Костянтин Ольшанський" перебував у бухті, охоронюваній різними засобами ППО та радіоелектронної боротьби.

"Крім того, вкрай важливою вимогою такої атаки є розподіл цілей між ракетами, тому що одночасно атакувалися інші цілі в тій самій бухті. А розподіл цілей в одночасній атаці — це дуже складне завдання для забезпечення результативного залпового пуску, бо інакше всі ракети цілком можуть влучити в один і той самий корабель", — ідеться в тексті.

Це, як вважає автор, свідчить, що система наведення ракети "Нептун" була модифікована за минулі роки.