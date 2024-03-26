Координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав твердження Росії про те, що теракт у концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною, кремлівською пропагандою.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

За словами Кірбі, теракт у Підмосковному регіоні РФ не мав "жодного зв’язку з Україною". "Це була атака, проведена оперативниками ІДІЛ-Хорасан, крапка", – додав він під час телефонного брифінгу з журналістами 25 березня.

Представник Білого дому сказав, що не здивований поширенням Кремлем інформації про начебто причетність українських служб до теракту.

"Це лише ще один прояв кремлівської пропаганди. Це все, що вони можуть зробити у спробі пов’язати з тим, що вони чинять в Україні, у спробі знайти хоч якесь виправдання своєму безперервному насильству та грабіжництву", – наголосив Кірбі.

Він також нагадав, що США заздалегідь попереджали російську владу про плани ІДІЛ щодо теракту.Нагадаємо, минулої п'ятниці, 22 березня, група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі в місті Красногорськ. Терористичне угруповання "Ісламська держава-Хорасан" взяло на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 137 людей.