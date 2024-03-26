Ісландія підтримає ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України та інвестує в придбання екіпіровки для жінок в українській армії.

Як повідомляють на сайті МЗС, передбачають, що на проєкт Ісландія витратить близько двох мільйонів євро.

"Вкрай важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але в такий спосіб ми робимо внесок не лише в захист народу країни, а й у міжнародне право в ширшому контексті, а також у наші власні інтереси у сфері безпеки", - заявив міністр закордонних справ Б'ярні Бенедіктссон.

Ісландія також підтримає закупівлю екіпіровки для жінок в українській армії. У МЗС наголосили, що відсоток жінок в армії значно зріс за останні роки, особливо після початку російського вторгнення, і для задоволення потреб жінок-військовослужбовців пропонується надати обмундирування, бронежилети, медичні та гігієнічні товари на близько 500 тисяч євро.