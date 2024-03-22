Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи «Шахеди» в лавах ППО. З такою ініціативою вийшов військовий Олексій “Сталкер”, заявивши про погрози на свою адресу після згадки про дітей-ухилянтів олігарха.

«Сталкер» запропонував Олексію Порошенко долучитися до сил ППО.

«Я в 20 років вже воював під Іловайськом. Молодшому сину Петра Олексійовича – 23. Чому він не йде добровольцем? Він може піти навіть не у фронтовий підрозділ, він може піти у ДФТГ, у якому він буде виїжджати із мобільними групами збивати «Шахеди», робити достойну справу, захищати українське небо і менше ризикувати своїм життям, ніж ті, хто знаходиться на передовій. Він може це робити. Чому він цього не робить?», - сказав військовий.

За його словами, є декілька причин чому Порошенко-молодший переховується за кордоном від служби в ЗСУ.

“Звісно, навчатись разом з дітьми російських олігархів, виступати у клубах й носити одяг із надписом RUSSIA, це ж не лити власну кров за Вітчизну”, - написав Олексій “Сталкер” та опублікував відео, де молодий чоловік, схожий на молодшого сина Петра Порошенка співає на одній сцені з російським виконавцем пісню «Рускіє в Лондонє»

Таким чином захисник відповів на погрози прихильників Порошенка за його попередній допис, де він закликав старшого сина Порошенка та дітей інших можновладців долучитись до захисту країни.

Як відомо, обидва дорослі сини Порошенка 39-річний Олексій та 23-річний Михайло з початку війни не повертались в Україну.