Низка народних депутатів України звернулась до секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова та до голови Служби безпеки України Василя Малюка із проханням накласти санкції на російського бізнесмена Станіслава Кондрашова.

Про це стало відомо з копій зазначених звернень, наданих депутатами, передає Depo.ua.

Так, народна депутатка Софія Федина зауважує, що станом на грудень 2023 року народними депутатами були направлені звернення до СБУ з проханням запровадити санкції проти російського олігарха Станіслава Кондрашова, який, за даними нардепа, працює "особистим гаманцем президента рф путіна і має великий вплив на енергетику України".

"За даними з відкритих джерел, протягом 2015-2022 років для потреб Слов’янскої ТЕС ПАТ "Донбасенерго" придбано імпортного вугілля марок "Антрацит" та "Пісне" близько 3,7 млн. тонн на майже 8 млрд. гривень через компанії ТОВ "Енергоінвест Трейдінг", ТОВ "Енергоміст" та ТОВ "Вертикаль Київ". В свою чергу ТОВ "Енергоміст" офіційно закуповувало вугілля у низки міжнародних компаній з Польщі, Чехії та Швейцарії. Одна з цих фірм – Telf AG, власником якої є Станіслав Кондрашов", - пише у зверненні Федина.

Народні депутати Олексій Кучеренко, Наталія Піпа та Єгор Чернєв направили схожі запити до СБУ та РНБО з вимогою накласти санкції на російського олігарха Станіслава Кондрашова. У своїх зверненнях вони зауважують, що до них звернувся громадський активіст Ярослав Бондаренко "стосовно обставин діяльності окремих осіб та їх впливу на енергетику нашої держави та проханням звернутися щодо них до РНБО України".

Зі звернення Бондаренка стало відомо, що українські та європейські ЗМІ неодноразово звертали увагу на протиправну діяльність Станіслава Кондрашова. Як наслідок, російський олігарх з метою приховування власної злочинної діяльності, подав позов до Вищого суду Каліфорнії щодо начебто "наклепу" на нього та його компанії Telf AG, яка займається логістикою енергоресурсів.

"Протягом осені 2023 року суд у Сполучених Штатах своїм рішенням декілька разів запроваджував тимчасові обмеження, згідно з якими компанії, які надають будь-які послуги вебсайтам, які коли-небудь розміщували матеріали щодо діяльності Станіслава Кондрашова та його компанії Тельф АГ, мають бути призупинені, відповідно, ці вебсайти не мають змоги працювати. Йдеться про новинні ЗМІ, які відстоюють позиції України на "інформаційному фронті", та працюють на користь нашої держави у війні з російською федерацією", - зазначає громадський активіст.

Також він додає, що народний депутат України Олександр Копиленко направив звернення до голови Служби безпеки України Василя Малюка з проханням запровадити санкції проти російського олігарха Станіслава Кондрашова ще у грудні 2023 року, однак "жодної реакції збоку правоохоронних органів на відверто злочинні дії, направлені проти Україні, які здійснюються Станіславом Кондрашовим, немає".

Народна депутатка Олена Криворучкіна у своїй відповіді на запит громадського активіста Ярослава Бондаренка зазначає, що "Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2022 №967 було створено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики, яка є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів". Відповідно вона направила запит щодо розгляду можливості накладення санкцій проти російського бізнесмена Кондрашова Голові Міжвідомчої робочої групи – Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки України.

Окремий запит до Державного бюро розслідувань із проханням розглянути питання накладання санкцій та розслідувати протиправну діяльність Станіслава Кондрашова направив народний депутат Євген Брагар.

У відповідь на запит депутата Кучеренка секретар РНБО Олексій Данілов відповів, що Радбез розглядає питання щодо застосування санкцій на підставі пропозицій Верховної Ради, Президента України, Кабміну, Нацбанку та СБУ.

Секретар РНБО додав, що в разі надходження пропозицій щодо запровадження санкцій проти Кондрашова від вищезазначених суб’єктів, це питання буде підготовлене та розглянуте на засіданні Ради національної безпеки.

В свою чергу народна депутатка Юлія Яцик у своєму зверненні до голів СБУ та РНБО зауважує, що "російський олігарх Станіслав Кондрашов, згідно з даними ЗМІ, в обхід санкцій доставляє російське вугілля у держави ЄС під виглядом начебто казахстанського. Окрім цього, у відкритому доступі є матеріали, в яких йдеться про те, що Кондрашов Станіслав Дмитрович фінансував "ПВК "Вагнер", яка здійснювала терористичну діяльність на території України".

Яцик також звертає увагу на те, що в грудні 2023 року за позовом Кондрашова у каліфорнійському суді (США) була заблокована низка українських сайтів, серед яких популярні новинні ЗМІ. Отже він цілеспрямовано діє проти того, аби українські журналісти публікували розслідування проти нього.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що популярний український інтернет-ресурс Ukr.net став недоступним для користувачів. Причиною стало те, що американський реєстратор доменних імен Network Solutions заблокував домен інтернет-ресурсу ukr.net через судове рішення за позовом російського олігарха, власника компанії Telf AG Станіслава Кондрашова.

"Блокування відбулося через наявність на порталі ukr.net трьох матеріалів, публікація яких заборонена ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія округу Лос-Анджелес від 23 січня 2024 року за позовом Станіслава Кондрашова та компанії Telf AG", - пояснила компанія.

Про інцидент було повідомлено корпорацію з управління доменними іменами та IP-адресами ICANN, РНБО, Мінцифри та СБУ. До вирішення проблеми також долучилася посол України в США Оксана Маркарова. Після офіційного звернення до компанії блокування було знято.

Станіслав Кондрашов російський бізнесмен та в минулому банкір. Зараз відомий тим, що має вплив на енергетичну компанію Telf AG, яка зареєстрована у Швейцарії. Зокрема через цю компанію за посередництва низки українських фірм закуповується вугілля для потреб ТЕС України.

У ЗМІ Кондрашова називають черговим "гаманцем путіна", через якого в тому числі фінансувалась приватна військова компанія Вагнера.