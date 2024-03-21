Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) буде переадресовувати користувачів зі сторінки "Міжнародні спонсори війни" на сайт Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) до розділу "Державний реєстр санкцій". Про це йдеться у повідомленні Департаменту комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
На розширеному засіданні уряду учасники обговорили санкційну політику щодо держави-агресора Росії та інформацію, яка міститься на сайті НАПК.
"Під час засідання було розглянуто питання функціонування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції сторінк "Міжнародні спонсори війни". Зокрема, було заслухано інформацію МЗС про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку "Міжнародних спонсорів війни". Та, відповідно, негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії", - йдеться у повідомленні.На засіданні вирішили, що зі сторінки НАЗУ "Міжнародні спонсори війни" відтепер буде переадресація до "Державного реєстру санкцій" РНБО. Такі зміни потрібні для єдиної бази підсанкційних суб'єктів.
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