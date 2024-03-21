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Нідерланди виділили новий пакет військової допомоги для України на суму 350 млн євро, до якого увійдуть боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотники.

Про це повідомила міністрка оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен у соцмережі Х.

"На вчорашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України Нідерланди підтвердили нашу постійну підтримку України. Ми закупимо боєприпасів на 150 мільйонів євро для українських винищувачів F-16, напряму з промисловості", – йдеться в повідомленні.Крім того, разом з країнами-партнерами Нідерланди також уклали контракт на нові безпілотники на суму близько 200 мільйонів євро.
ForUm

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