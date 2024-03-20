Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна-агресор Росія збирається напасти на НАТО в 2026-2027 роках. За його словами, є докази, що саме для цього російський диктатор Володимир Путін подвоює темпи переходу РФ до військової економіки. Про це Дуда сказав в інтервʼю CNBC.

Зважаючи на це, він закликав НАТО терміново збільшити витрати на оборону, щоб гарантувати, що Альянс не стане наступною ціллю нападу Росії.

"Дуда повторив свої заклики до членів НАТО збільшити свої військові внески до 3% на тлі нових повідомлень про те, що Москва може бути готова націлитися на військовий альянс протягом двох-трьох років", – зазначено в статті.Польський лідер наголосив, що збільшувати військові інвестиції Альянсу як ніколи критично важливо. Він назвав планове збільшення витрат на оборону Польщі ознакою здорового глузду.

"У нас є два-три роки, протягом яких ми можемо збільшити наші зусилля, накопичувати боєприпаси та виробляти зброю, щоб максимізувати європейську безпеку, бути готовими та переконатися, що вторгнення не відбудеться", – сказав Дуда.

Він наголосив: усе це треба робити, "щоб не довелося вплутуватися в бійку". За словами президента Польщі, мета полягає в тому, щоб створити такий стримувальний фактор, який гарантує, що НАТО не атакують. "У цьому вся суть, тому що ніхто з нас не хоче війни", – додав він.