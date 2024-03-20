Президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про відправлення західних військ в Україну, мав на увазі можливість навчання. Україна ніколи не просила Франції направити свої війська.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виданню La Stampa.

"Коли Макрон заговорив про введення військ в Україну, європейські лідери запанікували. Макрон лише хотів сказати, що є можливість навчати українських військових безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це відбувається зараз", - зазначив він.

Кулеба підкреслив, що Україна потребує зброї та боєприпасів, але "ніколи не просила людей і бойового складу, ми пишаємося нашими солдатами".

Глава МЗС також наголосив, що цілі Путіна в Україні залишаються незмінними - захопити всю територію країни.

"Якщо їм це вдасться, то вони будуть нападати на інші країни Європи та Центральної Азії, тому що керуються експансіоністськими цілями. Мені здається, що тепер зрозуміло, що Путін хоче відновити Радянський Союз та Російську імперію", - додав міністр.