У французькому міністерстві оборони заявили, що повідомлення про те, що Франція веде підготовку своїх військовослужбовців для відправки в Україну, не відповідають дійсності.

"Інформація, передана Сергієм Наришкіним, директором російської зовнішньої розвідки, є частиною систематичного використання масової дезінформації, широко застосовуваної Росією. Ми закликаємо до максимальної пильності, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій такого роду", - йдеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі Х у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".

Раніше директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін повідомляв про те, що нібито Франція готує контингент чисельністю близько 2 тис. військових для відправки в Україну.