Автомобілі з бензиновими двигунами є традиційним вибором багатьох українських автомобілістів. За даними Укравтопром, за одинадцять місяців 2023 року в Україні було продано 25,8 тисяч нових авто з бензиновими двигунами, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Це свідчить про те, що двигун бензиновий користується і ще довгі роки буде користуватися попитом.

Серед найпопулярніших моделей на ринку України нових бензинових легковиків можна виділити десять лідерів, які отримали найбільшу кількість реєстрацій в 2023 році. За даними порталу до ТОП-10 увійшли наступні автомобілі, що мають бензиновий двигун:

Renault Duster – компактний кросовер має просторий салон, високий кліренс, надійну підвіску та економний двигун об'ємом 1,6 л або 2 л.

Mazda CX-5 – середньорозмірний кросовер вражає своїм стильним дизайном, комфортним салоном, високоякісною збіркою та потужним двигуном об'ємом 2 л або 2,5 л.

Suzuki Vitara – субкомпактний кросовер приваблює своєю маневреністю, практичністю, безпекою та ефективним двигуном об'ємом 1,6 л або 1,4 л.

Hyundai Tucson – середньорозмірний кросовер має сучасний дизайн, просторий салон, багату комплектацію та надійний двигун об'ємом 2 л або 2,4 л.

Skoda Octavia – середньорозмірний хетчбек або універсал має класичний дизайн, комфортний салон, високу якість збірки та економний двигун об'ємом 1,4 л або 1,5 л.

До ТОП-10 також увійшли: Toyota Corolla, Toyota RAV4, KIA Sportage, Skoda Karoq і Suzuki SX4.

Технічні характеристики

Перш ніж купити двигун, потрібно врахувати наступні характеристики:

Робочий об'єм – сумарний об'єм всіх циліндрів двигуна, в яких відбувається згоряння палива. Робочий об'єм вимірюється в літрах або кубічних сантиметрах і впливає на потужність, крутний момент та споживання палива. Компресійне стиснення – співвідношення максимального і мінімального об'єму газу в циліндрі під час робочого циклу. Воно впливає на тиск, температуру та ефективність згоряння палива. Потужність – кількість роботи, яку двигун може виконати за одиницю часу. Потужність показує здатність двигуна прискорювати автомобіль, подолати опір повітря та інші перешкоди. Крутний момент – сила, яку двигун прикладає до колеса через колінчастий вал. Крутний момент показує здатність двигуна забезпечити тягу під час початку руху автомобіля, підйому на гору або перевезенні вантажів. Споживання палива – кількість бензину, яку двигун споживає за одиницю пройденої дистанції. Споживання палива вимiрюється у лiтрах на 100 км.

Відповідність бензинових ДВЗ сучасним екологічним стандартам

Сучасні екологічні стандарти вимагають, щоб основні автозапчастини до ТЗ мали низький рівень викидів оксидів азоту, вуглекислого газу, вуглеводнів та частинок сажі. Для досягнення цього використовуються різні технології: каталітичний нейтралізатор, система рециркуляції вихлопних газів, система безпосереднього впорскування палива та інші. Для пошуку необхідного обладнання можна зайти в найближчий магазин автозапчастин і за ВІН-кодом вбрати те, що підійде для двигуна саме вашої моделі автівки.

Паливна ефективність та економічність

Паливна ефективність бензинових двигунів є важливим фактором, який впливає на вибір автомобіля споживачами. Чим менше палива споживає двигун, тим більш економічним і екологічним є автомобіль.

За даними сайту auto.ria.com, серед найбільш продаваних бензинових автомобілів у 2023 році були такі моделі: Toyota Corolla, Hyundai Accent, Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo. За даними виробників, середня паливна ефективність цих моделей становить:

Toyota Corolla: 5,6 л/100 км або 17,9 км/л

Hyundai Accent: 6,1 л/100 км або 16,4 км/л

Kia Rio: 6,2 л/100 км або 16,1 км/л

Renault Logan: 6,5 л/100 км або 15,4 км/л

Volkswagen Polo: 6,7 л/100 км або 14,9 км/л

Слід зауважити, що паливна ефективність залежить не тільки від типу двигуна, але й від стилю водіння, стану дороги, кліматичних умов тощо. Тому реальна паливна ефективність може відрізнятися від заявленої виробником у паспорті на запчастини авто.