Життя в умовах воєнного конфлікту суттєво вплинуло на бізнес, зокрема на галузь страхування. Українські страховики швидко адаптувалися до нових обставин і відповіли на змінені потреби клієнтів. Про це розповів Генеральний директор страхової компанії "VUSO" Андрій Артюхов під час свого інтерв'ю для журналу Forinsurer.

"Безумовно, 2023 рік приніс багато випробувань, аніж попередній. Проте завдяки попередньому досвіду ми вже мали чіткий план дій у будь-якій ситуації. Нашими основними пріоритетами були забезпечення високої якості обслуговування навіть у критичних умовах, розвиток та підтримка Збройних Сил України", – зазначає Андрій Артюхов, Голова правління СК ВУСО.

Він також зауважив, що запити клієнтів щодо страхування зазнали суттєвих змін. "Попит на страхування з покриттям воєнних ризиків продовжує зростати, що є логічним у ситуації, що сталася в нашій країні. Майже кожен день в Україну прилітають десятки ворожих ракет. Деякі вдається нейтралізувати, але багато з них завдають шкоди цивільним будівлям та майну громадян. СК “VUSO” – одна з перших страхових компаній, яка оперативно відреагувала на нові потреби клієнтів, здоров'я та майно яких кожного дня перебуває під великим ризиком. Ще у 2022 році ми запустили продукт КАСКО Patriot і вже у 2023 році його вдосконалили", – пояснює А. Артюхов.

Голова Наглядової ради СК “ВУСО” Михайло Назарчук зазначає, що війна вплинула на здоров'я населення, спричинила погіршення емоційного та психічного стану громадян. Це своєю чергою призвело до збільшення кількості запитів від роботодавців на страхування працівників. Все більше власників бізнесу просять включати в поліси також і воєнні ризики.

Керівник наглядової ради СК “ВУСО” підкреслив проблему погіршення здоров'я працівників, зауважуючи, що ігнорування цих обставин може мати негативні наслідки. Наприклад, при відсутності медичного страхування може виникнути необхідність сплачувати дороге лікування самостійно.

Незважаючи на воєнні дії, компанія “VUSO” продовжує працювати, завдяки повній диджиталізації процесів, яку запровадили ще раніше під час пандемії коронавірусу. Всі комунікації з клієнтами тепер відбуваються в онлайн-режимі, що дозволяє операторам швидко та ефективно вирішувати проблеми.

Довідка про компанію. Страхова компанія “VUSO” є відомою українською компанією, яка була заснована у 2001 році. Протягом свого існування вона зарекомендувала себе як надійний страхувальник. Цей факт підтверджується актуальним рейтингом фінансової стійкості uaAA, присвоєним агентством "Стандарт-Рейтинг". СК “VUSO” спеціалізується на автострахуванні, медичному та туристичному страхуванні. Компанія надає послуги як фізичним, так і юридичним особам.

Компанія "ВУСО" повністю дотримується законодавства України у своїй діяльності. На сьогодні вона має 50 ліцензій на добровільне та на обов'язкове страхування. Для зручності клієнтів компанії на території України працюють 34 представництва. Також відкрито 2 філії та понад 20 центрів агентських продажів у всіх регіонах країни.

СК “VUSO” є повноправним членом Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ) та Київської Торгово-Промислової палати. Також компанія входить до Національної асоціації страховиків України та Ядерного страхового пулу України. У липні 2023 року НБУ засвідчив прозорість структури ПрАТ "СК "ВУСО".

СК "VUSO" є сучасним страховиком, який розробив ефективні та якісні продуктові рішення. Компанія вже протягом багатьох років утримує лідерські позиції у сфері онлайн-страхування. Зокрема, “ВУСО” першою впровадила систему продажу електронних полісів, що дозволяє клієнтам оформити страхування зручно з дому.

За словами Голови наглядової ради ВУСО Михайла Назарчука, однією з сильних сторін компанії є швидке та якісне впровадження IT-рішень завдяки внутрішній розробці, яку ведуть досвідчені спеціалісти компанії. Крім того, страхувальник постійно розширює коло партнерів, з якими успішно реалізує різноманітні проєкти. VUSO співпрацює з такими фінансовими установами, як ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Глобус Банк, ПравексБанк, ОТП Банк, КредоБанк, ПУМБ, Таскомбанк, КомІнБанк, ЮнексБанк, Скай Банк та СЕНС Банк, Рада Банк, АкордБанк.