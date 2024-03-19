Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що витрачати заморожені російські гроші в ЄС треба не лише на відбудову України, а й на її захист.

Про це заявив Сікорський після засідання Ради ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

"Ми отримали політичне рішення, хоча ще не юридичне, що відсотки з капіталу (російського капіталу, який був заморожений країнами ЄС, – ред.) будуть використані на користь України", – заявив польський міністр.

"Особисто я хотів би піти далі. Я вважаю, що агресор повинен заплатити за наслідки своєї агресії. Оскільки ми вже знаємо, що Росія не отримає цих грошей, поки не виплатить репарації Україні, то краще спрямувати їх на запобігання наслідкам агресії, на захист України, а не лише на її відбудову". – підкреслив Сікорський.

Очільник МЗС також привітав той факт, що ЄС прийняв рішення про виділення додаткових 5 мільярдів євро на підтримку України в рамках ініціативи Європейського фонду миру (ЄФМ).

"Це означає, що те, що країни дають Україні, буде повернуто, а ті, хто не дають Україні – будуть робити внески (до Європейського фонду миру). Тобто, ніхто в Європі – окрім однієї країни (Угорщини) – не залишиться поза схемою". – пояснив Сікорський.