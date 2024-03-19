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Гроші для збільшення виплат за народження дитини планують залучати з-за кордону, адже зараз кожна українська гривня йде на фінансування Сил оборони України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, передає ТСН.

Український прем'єр заявив, що оскільки через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, Україна втратила дуже величезну кількість людей, для вирішення демографічної кризи в кожній українській родині має бути щонайменше троє дітей.

Також Шмигаль повідомив, що гроші для збільшення виплат за народження дитини планують залучати з-за кордону, оскільки зараз кожна українська гривня йде на фінансування Сил оборони України."Звісно, держава буде підтримувати молодих батьків. Ключовим фактором, який має вирішальний вплив на рівень народжуваності, відповідно до всіх досліджень, є стабільність та безпека. Коли людина має прогнозованість та безпеку, рішення щодо того, щоб завести дитину ухвалюються простіше", - пояснив Шмигаль.
ForUm

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