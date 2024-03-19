Звільнені з полону українські військові та цивільні жодного разу не бачили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив під час зустрічі з родичами зниклих безвісти військових.

Під час зустрічі Лубінець розповів, що статус зниклого безвісти зовсім не означає, що військовослужбовець загинув.

За його словами, дуже часто відбувається так, що військовослужбовець потрапляє в полон до росіян, але це не може підтвердити Червоний Хрест.

При цьому Лубінець підкреслив, що українці в російському полоні ще жодного разу не бачили представників організації.

"Під час обмінів ми проводимо опитування звільнених із полону і запитуємо, чи бачили вони представників МКЧХ. І поки що не було жодної позитивної відповіді", — повідомив Лубінець.