Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк вважає, що після проведення президентських виборів Росія незабаром здійснить нову масштабну мобілізацію.
Про це Гаврилюк написав у матеріалі, який опубліковано на сайті "Укрінформу".
Гаврилюк припустив, що на початку свого нового президентського терміну диктатор Володимир Путін захоче більше перемог на полі бою в Україні та більше страху для країн Європи.
"Він накаже провести наступну примусову мобілізацію, збере нових найманців із третіх країн <...> Перед тим, як ця нова хвиля російських "мобіків" опиниться на фронті, у нас може буде певний час для мобілізації сил — посилення бригад, створення резервів", — написав Гаврилюк.
Заступник міністра додав, що з останнього засідання Контактної групи з оборони України ("Рамштайн"), що розпочалося 14 лютого, втрати російської окупаційної армії становили 32 тисячі осіб.
Попри такі високі втрати, підкреслив Гаврилюк, російське керівництво не має наміру зупинятися.
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