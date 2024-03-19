Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європа повинна взяти на себе відповідальність за власну безпеку та перейти в режим "воєнної економіки", щоб допомогти Україні та зміцнити власну безпеку. Його слова наводить французьке видання La Libre у понеділок, 18 березня.

Мішель наголосив, що Європа більше не може покладатися на інших або залежати від виборчих циклів у Сполучених Штатах чи деінде. За його словами, сильніша Європа допоможе зміцнити альянс НАТО та покращити колективну оборону, а також захистити демократичний світ.

"Водночас з обох боків нашого континенту кремлівська пропаганда в Європі намагається переконати наших громадян, що війна в Україні нас не стосується, що вона напружує наші бюджети та роз’єднує нас. Це відверта брехня. Ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб допомогти Україні та зміцнити нашу європейську оборону. Ми повинні вміти говорити не лише мовою дипломатії, а й мовою сили", - підкреслив Мішель.

Президент Євроради зазначив, що поточного року Росія витратить на оборону 6% свого ВВП, тоді як Євросоюз - 2% ВВП. Протягом десятиліть Європа не інвестувала достатньо в безпеку та оборону, але наразі світ зіткнувся з найбільшим викликом безпеці з часів Другої світової війни, сказав Мішель: "Нам потрібно віддати перевагу Україні, а також витрачати більше, розумніше та менш фрагментовано", - підкреслив президент Євроради.