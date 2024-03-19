Греція придбає нову військову техніку для України у Чехії, яку прямо передадуть до Києва. Про це повідомляє грецька газета Kathimerini, пише Newsweek у понеділок, 18 березня.

Згідно з повідомленнями грецьких ЗМІ, Греція придбає нове військове обладнання для України у Чехії. Основну увагу допомоги буде зосереджено на боєприпасах і ППО. Снаряди та запаси для захисту повітряного простору України були одними з головних у списку бажань України від її прихильників у війні проти держави-агресора Росії.

"Київ шукає джерела життєво важливого військового обладнання в умовах просування Росії та невдалої допомоги США. Афіни закуплять у Празі обладнання, яке "прямо передадуть" до Києва. Дві країни ведуть переговори про вартість обладнання перед офіційною угодою", - йдеться у повідомленні.Видання пише, що Греція поставить Україні приблизно 2000 некерованих 127-мм ракет класу "повітря-поверхня" Zuni, 200 ракет калібру 2,75 дюйма, близько 90 000 90-мм протитанкових снарядів, невказану кількість зенітної зброї та 4 мільйони куль. У звіті йдеться про те, що Україна також отримає 70 буксируваних гаубиць M114A1 для артилерійських боїв в багнистій місцевості.