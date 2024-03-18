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Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю українським ЗМІ розповів, чи може його країна надати "ядерну парасольку" Україні. За його словами, Франція має свою позицію щодо ядерного стримування і вона не змінилася.

"Я думаю, що це Росія із самого початку загрожує ядерною дубиною, абсолютно неадекватно. Франція має свою позицію щодо ядерного стримування і вона не змінилася. Ця війна почалася 10 років тому. Це нові умови, новий контекст. Ми бачимо, що ми повинні надати додаткові гарантії Україні, щоб Україна мала чіткий календар військової допомоги та йшла до того моменту, коли переговори стануть можливими. Але територіальна цілісність України буде фундаментальною цінністю",- наголосив Макрон.
ForUm

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