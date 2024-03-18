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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не буде надсилати президенту Росії Володимиру Путіну листа з привітаннями щодо подальшого перебування на посаді, повідомляє місцеве видання Tagesspiegel.

"Листа Путіну не буде", — заявила речниця Штайнмаєра Серстін Гаммелін.

Міністерство закордонних справ Німеччини також заявили, що не визнають результатів виборів у РФ."Псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні чесними, результат нікого не дивує. Правління Путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними та є ще одним порушенням міжнародного права", - йдеться в повідомленні німецького МЗС.

Водночас у Німеччині залишаються й політичні сили, які продовжують підтримувати політику Путіна.

"Немає сенсу сумніватися в легітимності російських виборів", - заявив представник Альянсу Сари Вагенкнехт,  політичного об'єднання, створеного у 2023 році колишніми членами Лівої партії, Клаус Ернст.

Однак, Голова комітету у закордонних справах Міхаель Рот публічно звинуватив партії AfD та Альянс Сахра Вагенкнехт у "послідовному підлабузництві Кремлю".

Варто зазначити, що після президентських виборів у РФ у 2018 році Штайнмаєр привітав Путіна з перемогою.
ForUm

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