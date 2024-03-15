В Україні створюється комплексна система, яка об’єднає сфери військової медицини, реабілітацію та питання збереження й відновлення ментального здоров’я.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця міністра оборони Наталя Калмикова за підсумками зустрічі з членами Київської асоціації військових аташе, повідомляє пресслужба Міноборони.

«Сьогодні створюється комплексна система, яка об’єднає сфери військової медицини, реабілітацію та питання збереження й відновлення ментального здоров’я. У цьому питанні ми на новому рівні інтеграції з цивільною системою охорони здоровʼя», – зазначила Калмикова.Вона додала, що відомство у тісній співпраці з іноземними партнерами, бойовими медикам та громадськими організаціями працює над створенням максимально дієвої моделі для комплексної реабілітації військовослужбовців.Під час зустрічі також йшлося про напрацювання комплексного підходу надання медичної допомоги військовослужбовцям: від особливостей надання першої невідкладної допомоги під час евакуації з поля бою та роботи передових хірургічних груп – до питань фізичної і психологічної реабілітації.