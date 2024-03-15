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Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев оголосив про успішну відправку 100 бронетранспортерів в Україну, що стало важливою віхою в підтримці Києва.

Про це він повідомив на брифінгу в четвер, передає Укрінформ із посиланням на Novinite.

За словами міністра оборони Болгарії, процес транспортування бронетехніки розпочався 29 січня, а перша колона з 30 вагонів вирушила 7 березня.

У логістичній операції брали участь 240 військових.

У відповідь на критику щодо затримання в постачанні допомоги Тагарев зазначив про логістичну складність, додавши, що прискорення відправки було неможливим.

Він також наголосив на важливості подальшої підтримки України, підкресливши, що Болгарія продовжує пильно стежити за ситуацією і підтримувати готовність перед лицем регіональних викликів.

 

 
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